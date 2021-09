Pechino Express 2021 con Schwazer, Bugo e Ferrara: in tv nel 2022 (Di domenica 26 settembre 2021) Pechino Express 2021 – 2022 con Alex Schwazer, Bugo, Victoria Cabello. E poi Ciro Ferrara, Rita Rusica, Fru, Natasha Stefanenko. La prima stagione di ‘Pechino Express’ targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su Now nel 2022. Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alex Schwazer e Bruno Fabbri: Schwazer, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano), marciatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella 50 km, uno dei casi sportivi più complessi degli ultimi anni. Nel ... Leggi su italiasera (Di domenica 26 settembre 2021)con Alex, Victoria Cabello. E poi Ciro, Rita Rusica, Fru, Natasha Stefanenko. La prima stagione di ‘’ targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su Now nel. Ecco le dieci coppie che compongono il cast: Alexe Bruno Fabbri:, 36 anni, di Vipiteno (Bolzano), marciatore, medaglia d’oro alle Olimpiadi di2008 nella 50 km, uno dei casi sportivi più complessi degli ultimi anni. Nel ...

trash_italiano : Pechino Express 2022: svelato il cast COMPLETO, la rotta e le altre novità [via @davidemaggio] - davidemaggio : #BOOM Ecco cast completo, rotta e novità di #PechinoExpress 2022 - leoncina__ : RT @StalkerAnsya: Io sono povera e pechino express era l’unico reality che mi faceva vedere posti bellissimi facendomi anche divertire IO M… - notaduckkk : RT @anikeatable: Pechino Express a Sky è stata una grande perdita televisiva. - fioccodineve : RT @ashcoltami: Il cast di Pechino Express pisciando in testa a tutti perché è il programma migliore spiace per gli altri -