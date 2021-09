No Green pass, Lamorgese contro la vicequestore Schilirò: «Dichiarazioni gravissime» (Di domenica 26 settembre 2021) Luciana Lamorgese definisce «gravissime» le parole pronunciate dalla vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò nel corso della manifestazione No Green pass di ieri, 25 settembre, a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, la ministra dell’Interno ha detto: «Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia Lamberto Giannini affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata». Ieri Schilirò ha definito la certificazione verde italiana «illegittima». Oggi, dopo che è stata aperta una azione disciplinare nei suoi confronti, ha rincarato: «Avrei potuto fare come altri, farmi rilasciare questa tessera, questo marchio di discriminazione. Ma sono qui per ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Lucianadefinisce «» le parole pronunciate dallaNunzia Alessandranel corso della manifestazione Nodi ieri, 25 settembre, a Roma. Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, la ministra dell’Interno ha detto: «Sto seguendo la vicenda personalmente con il capo della Polizia Lamberto Giannini affinché vengano accertate, con assoluta celerità, le responsabilità sotto ogni profilo giuridicamente rilevante a carico dell’interessata». Ieriha definito la certificazione verde italiana «illegittima». Oggi, dopo che è stata aperta una azione disciplinare nei suoi confronti, ha rincarato: «Avrei potuto fare come altri, farmi rilasciare questa tessera, questo marchio di discriminazione. Ma sono qui per ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass I medici di famiglia: "Non vogliamo diventare dipendenti statali: meglio restare convenzionati e lavorare in team" ... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Covid, emendamento a settembre per prolungare il Green Pass a 12 mesi Covid, sì al vaccino nel ...

No pass, procedimento disciplinare per vicequestore di Roma stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del vice questore Nunzia Schilirò che ieri ha partecipato a Roma ad una manifestazione organizzata dai no green pass. Ed è salita sul palco definendo il lasciapassare sanitario incompatibile con la Costituzione. A giudicare sul suo operato sarà il consiglio di disciplina della polizia di Stato. "...

Covid, lavoro e Green pass. Dalle categorie più contagiate agli esentati: il focus Sky Tg24 Il vicequestore Schilirò manifesta coi no green pass: bufera RISCHIA IL POSTO 26 settembre 2021 19:40 Il vicequestore Schilirò manifesta coi no green pass: bufera - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le fo ...

Vicequestore a sit-in contro il green pass, Lamorgese: «Dichiarazioni gravissime» «È assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione», aveva detto dal palco. Già sottoposta a procedimento disciplinare ...

