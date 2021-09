Manuel Bortuzzo svela che a oggi non può avere figli | la confessione

Advertising

MarioManca : Scusate, ma cosa mi significa mostrare a Manuel Bortuzzo una foto di prima dell'incidente? Mi sembra una mossa vera… - crazylo91591062 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Franco Bortuzzo stronca la frequentazione tra suo figlio Manuel e Lucrezia Selassiè: “Non è il tipo di mio figlio”… - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo sulla questione figli: “Ad oggi non potrei neanche averli, ma…” - Smile_Isa7 : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Franco Bortuzzo stronca la frequentazione tra suo figlio Manuel e Lucrezia Selassiè: “Non è il tipo di mio figlio”… - GiuseppeporroIt : 'Farò l’inseminazione artificiale', la profonda confessione di Manuel Bortuzzo sulla sua sfera intima #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Franco, padre di, ha commentato la relazione del figlio con la principessa Lulù. Secondo lui non andrà avanti. Argomenti trattati GF Vip, il padre dicommenta la relazione del figlio con Lulù GF Vip, le parole di Franco: sorpreso per la vicinanza del figlio a Lulù GF Vip, Franco: le ex diFranco, ...Grande Fratello Vip, toto - vincitore:e Samy Youssef in pole Il GF Vip è appena iniziato, ma gli ascolti non sono più quelli di un anno fa. Le dinamiche devono ancora entrare nel vivo, certo, ma per ora gli autori non ...Lucrezia Hailè ha fatto la sua prima litigata con Manuel Bortuzzo anzi, per meglio dire, la sua prima scenata di gelosia. A infastidire la giovane ...Come riportato dal portale Biccy.it, ecco le sue parole:. I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo s ...