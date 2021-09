LIVE Superbike, GP Spagna 2021 in DIRETTA: Razgatlioglu firma il bis in gara-2 e allunga su Rea in classifica, quarto Locatelli (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca di gara-2 su OA Sport. 14.40 Questa invece la classifica del mondiale Superbike dopo il Gran Premio di Spagna: TOPRAK Razgatlioglu 449 YAMAHA JONATHAN REA 429 KAWASAKI SCOTT REDDING 375 DUCATI MICHAEL RUBEN RINALDI 227 DUCATI ANDREA Locatelli 227 YAMAHA ALEX LOWES 199 KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK 189 BMW GARRETT GERLOFF 170 YAMAHA ALVARO BAUTISTA 169 HONDA TOM SYKES 167 BMW AXEL BASSANI 150 DUCATI 14.37 E’ stato un week-end perfetto per il turco della Yamaha che dopo il trionfo in gara-1 concede il bis ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca di-2 su OA Sport. 14.40 Questa invece ladel mondialedopo il Gran Premio di: TOPRAK449 YAMAHA JONATHAN REA 429 KAWASAKI SCOTT REDDING 375 DUCATI MICHAEL RUBEN RINALDI 227 DUCATI ANDREA227 YAMAHA ALEX LOWES 199 KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK 189 BMW GARRETT GERLOFF 170 YAMAHA ALVARO BAUTISTA 169 HONDA TOM SYKES 167 BMW AXEL BASSANI 150 DUCATI 14.37 E’ stato un week-end perfetto per il turco della Yamaha che dopo il trionfo in-1 concede il bis ...

