La poliziotta che ha parlato davanti ai no - vax a Roma sarà sottoposta a un procedimento disciplinare

(Di domenica 26 settembre 2021) Non passerà indenne per la sua posizione, soprattutto per il ruolo che ricopre, avendo avallato le sciocchezze di migliaia di manifestanti no - vax e no - Green pass....

Advertising

ilriformista : ‘Il Green pass italiano è illegittimo'. Poi cita Gandhi invocando la “disobbedienza civile” perché è un “dovere sac… - ilriformista : Il discorso del vice questore #NunziaSchilirò alla manifestazione contro il #greenpass a Roma #novax #nogreepass - Davide64662104 : La poliziotta che era presente alla manifestazione di Roma contro il marchio verde della schiavitù,apprende dai med… - MenegazziMarina : RT @icebergfinanza: Un’amica mi ha sconsigliato di prendere la parola. «Pensa alla carriera, tanto il male ha già vinto. Pensa a Falcone e… - AieieBrazov3 : @giuseppe9401 @AlleviLaura @soolp56 @Riccardo_Tim @GerardoDAmico Si ti sta dicendo che per loro ci sono molti dubbi… -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotta che

"Ho scelto il mio mestiere, perché credevonon ci fosse niente di più nobile del garantire la sicurezza di ogni cittadino, in modochiunque fosse libero di esprimere il proprio vero sé", ha ...Ma non è la prima voltalaesterna le sue posizioni. E' stata presentata sul palco come autrice di Byoblu (sul sito on line è pubblicato anche un video dell'intervento e una sua ...Andrò avanti sempre, con o senza divisa, per amore del mio Paese». Il mestiere che svolgo è pubblico. Se questo mi viene negato, il mio mestiere non ha più senso. Ieri mi è capitata l’occasione di ese ...Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, aveva parlato di fronte a migliaia di manifestanti: "Ha preso una posizione no-Vax e no Green Pass, creando un danno di immagine" ...