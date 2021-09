Juve Sampdoria 2-1 LIVE: Bonucci segna, la riapre subito Yoshida INTERVALLO (Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juve e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Sampdoria 2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Sampdoria. 6? Tiro Dybala – Cuadrado punta l’avversario poi scarica per Dybala, il cui mancino a giro viene murato dalla difesa della Sampdoria. 10? Gol Dybala – Locatelli calcia a botta sicura, con il tiro respinto che carambola sui piedi di Dybala, bravo a trovare l’angolo giusto di mancino. 12? Occasione Chiesa – Ha subito la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 settembre 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6? Tiro Dybala – Cuadrado punta l’avversario poi scarica per Dybala, il cui mancino a giro viene murato dalla difesa della. 10? Gol Dybala – Locatelli calcia a botta sicura, con il tiro respinto che carambola sui piedi di Dybala, bravo a trovare l’angolo giusto di mancino. 12? Occasione Chiesa – Hala ...

