Il Paradiso delle Signore | trame dal 27 settembre al 1°ottobre | Vittorio assume Flora

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilanimerà la settimana del pubblico di Rai 1 con degli episodi ricchi di novità e colpi di scena, come rivelano le anticipazioni dal 27al 1° ottobre. Innanzitutto, Ezio Colombo, il padre di Stefania, sosterrà un colloquio di lavoro con Umberto per la posizione di direttore della fabbrica Palmieri. Intanto, Tina sarà in procinto di andare a Zurigo, ma non dirà né ané agli Amato il motivo del suo viaggio. Dal canto suo, Salvatore proverà a conquistare il cuore di Anna Imbriani, mentredeciderà direRavasi come stilista del. Nel frattempo, mentre Stefania sarà entusiasta del trasferimento di suo padre Ezio a Milano, per Gloria questa notizia sarà fonte di ...