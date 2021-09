Frutta con effetto relax | ecco la classifica secondo gli esperti

Leggi su puglia24news

(Di domenica 26 settembre 2021) Laè uno degli elementi che non può mai mancare nella nostra tavola. Ci accompagna in ogni momento della giornata, che sia facendo dei frullati, o assaporando della buonafresca per rinfrescare il nostro palato. Siamo a conoscenza che ogni frutto presenta delle caratteristiche diverse, che ogni frutto ha le proprie proprietà, i propri vantaggi e di conseguenza anche i “contro”. Lacome “amico” dell’uomo Certain particolare può agevolarci nelle funzioni più comuni che svolgiamo durante la giornata. Ad esempio, per favorire un buon sogno bisogna fare attenzione alla nostra alimentazione. Sono consigliati alimenti che contengono triptofano, aminoacido precursore della serotonina, neurotrasmettitore che con la melatonina regola l’umore e il ritmo del sonno. Ad agevolare questo processo ci aiuta ...