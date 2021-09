Elezioni Germania | Spd | “Tocca a noi formare il governo”

(Di domenica 26 settembre 2021) “Siamo avanti, quindi abbiamo il mandato perun”. A rivendicarlo è stato il segretario generale della Spd, Lars Klingbeil dopo i primi exit pool sulle2021 inper il rinnovo del Bundestag. “Olaf Scholz ha scosso questa campagna elettorale. Ora vogliamo usare questo risultato per lottare affinché Scholz diventi Cancelliere”, ha aggiunto. “La Spd è tornata. Stasera festeggeremo, domani vedremo come riuscire a mettere insieme unstabile”. Quanto a una possibile coalizione: “Domani discuteremo di come procedere”. “Aspettiamo risultati definitivi, poi al lavoro prima possibile” ha detto il candidato della Spd Olaf Scholz aggiungendo che “gli elettori mi vogliono cancelliere”. Scholz si è rallegrato “per il grande successo” del suo partito. “Grazie ad Angela ...

PaoloGentiloni : Vedremo i risultati delle elezioni in Germania. Comunque vada, esce di scena la protagonista di una stagione europe… - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - Corriere : L’addio di Angela Merkel, la fine di un’era irripetibile. Il pragmatismo, la sua forza ... - ultimora_pol : #Elezioni #MaratonaUltimora #Germania Christian #Linder (#FDP|RE): 'Siamo disposti e pronti a formare un nuovo governo.' @ultimora_pol - ultimora_pol : #Elezioni #Germania Secondo exit poll di Infratest dimap sui seggi: #SPD|S&D: 200 #CDU-#CSU|EPP: 198 #Grüne|G/EFA… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Germania

Berlino, 26 set 19:05 - L'Unione, gruppo democristiano - conservatore formato al Bundestag da Unione cristiano - democratica e Unione cristiano - sociale (Csu),...Berlino, 26 set 19:22 - Il Partito socialdemocratico tedesco è in testa al 25,6 per cento negli exit poll sulledel Bundestag, tenute oggi in. Al 24,4 per cento segue l'Unione, gruppo democristiano - conservatore formato al parlamento federale da Unione cristiano - democratica (Cdu) e Unione ...Se gli exit poll delle elezioni in Germania, che le attribuiscono circa il 25% dei voti, venissero confermati, per l'Unione dei conservatori tedeschi della Cdu-Csu sarebbe il peggior risultato della s ...Elezioni in Germania risultati, è testa a testa tra Spd e Unione nelle prime proiezioni dopo il voto di oggi per il rinnovo del Bundestag.