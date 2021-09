Dionisi | “Finalmente la prima vittoria in casa Ci toglieremo qualche sassolino”

(Di domenica 26 settembre 2021) Alessio, tecnico del Sassuolo, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo lacontro la Salernitana: “È arrivatalain, venivamo da prestazioni positive senza però trovare il risultato. Potevamo chiuderla, poi di là c’è anche un avversario e la Salernitana non ha mollato mai.meritata. Non si sta parlando del Sassuolo in maniera positiva, ma ci”. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

corsaroll : Vince ancora l'@Atalanta_BC: i bergamaschi riconquistano finalmente le zone alte della classifica. 2-1 al…

Come è da verificare già contro la Salernitana, questa domenica, se il Sassuolo di, che è certamente squadra ambiziosa e moderna ma ancora un po' un ibrido, possa effettivamente e...Il turno infrasettimanale ci ha regalato la tripletta di Gianluca Lapadula,sbloccatosi ... da Lorenzo Colombo (in prestito dal Milan) al veterano Federicopassando per il bulgaro ..."Siamo contenti, finalmente è arrivata la vittoria in casa. Venivamo da prestazioni positive, peccato solo di non averla chiusa prima. Oggi la Salernitana non ha mai mollato ma ci siamo meritati la vi ...REGGIO EMILIA. Dopo tre sconfitte consecutive il Sassuolo torna alla vittoria battendo 1-0 la Salernitana al Mapei nel match valido per la sesta giornata di campionato. Decide una rete di Berardi a in ...