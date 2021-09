Dayane Mello abusata in diretta tv | Nego Do Borel squalificato dal reality

(Di domenica 26 settembre 2021) Doveva essere una bella avventura nel suo paese d’origine e si è trasformata in un incubo.è tra i concorrenti delLa Fazenda e qualche giorno fa ha subito un abuso da parte diDo. La rete televisiva ha aspettato a prendere provvedimenti (ricevendo critiche da tutto il mondo), ma finalmente ieri sera il cantante è stato cacciato dal programma. Il team dell’artista ha confermato la squalifica. “L’ufficio stampa didoinforma ufficialmente la squalifica del cantante dalshow La Fazenda. Il team legale dell’artista è attualmente in contatto con il team legale dell’emittente per verificare tutte le informazioni e si esprimerà in serata, quando avranno maggiori dettagli. Mettiamo in chiaro che siamo ...

Mentre la rete si sta mobilitando da ore nel tentativo di mettere in sicurezzada una situazione complessa e certamente dannosa per la sua salute psicofisica dopo le notizie drammatiche del presunto stupro nel reality A Fazenda 13 , arriva il commento choc di una ...Il caso dia La Fazenda , un reality brasiliano che ricalca il format della Fattoria andato in onda anche in Italia, sta diventando sempre più oscuro. L'ex concorrente del GF Vip è stata molestata ...Il concorrente Nego do Borel squalificato dal reality A Fazenda dopo le molestie ai danni di Dayane Mello: le note dei legali ...È stato squalificato dal reality brasiliano A Fazenda, il cantante Nego do Borel, colui che avrebbe molestato Dayane Mello dopo una festa in cui ...