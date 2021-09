Bordoni: “Roma è invasa dai rifiuti e l’Ama riduce i passaggi” (Di domenica 26 settembre 2021) Roma – “Sono mesi che segnaliamo il ritardo con cui l’Amministrazione sta gestendo la raccolta rifiuti, adesso dalla Stampa apprendiamo che l’Ama nel tentativo di far quadrare i conti ha dato luogo ad un consistente taglio degli straordinari ma così ha poco personale da mettere in strada la domenica per la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento”. Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni candidato alle prossime elezioni amministrative. “Il risultato è che alcuni Municipi, che già lamentano di essere invasi dai rifiuti, ne saranno sommersi a tal punto che sulla questione è intervenuto anche l’Ordine dei Medici. Le precarie condizioni igeniche delle strade preoccupano, un rischio per la salute pubblica dovuto all’accumulo dei rifiuti nelle strade. Già in ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 26 settembre 2021)– “Sono mesi che segnaliamo il ritardo con cui l’Amministrazione sta gestendo la raccolta, adesso dalla Stampa apprendiamo chenel tentativo di far quadrare i conti ha dato luogo ad un consistente taglio degli straordinari ma così ha poco personale da mettere in strada la domenica per la raccolta deie lo spazzamento”. Così il consigliere capitolino della Lega Davidecandidato alle prossime elezioni amministrative. “Il risultato è che alcuni Municipi, che già lamentano di essere invasi dai, ne saranno sommersi a tal punto che sulla questione è intervenuto anche l’Ordine dei Medici. Le precarie condizioni igeniche delle strade preoccupano, un rischio per la salute pubblica dovuto all’accumulo deinelle strade. Già in ...

