Alta tensione nel Psg Mbappé contro Neymar | è un clochard

(Di domenica 26 settembre 2021) Volano letteralmente gli stracci al Psg. Eclatante quanto affermato da. Non è un mistero che i due top player del Paris Saint-Germain non si amano. Il nazionale francese dopo l’arrivo anche di Messi avrebbe fatto con piacere le valige destinazione Real Madrid. Maè rimasto e deve condividere l’attacco con altri due campioni. Una convivenza difficile. Le Parisien scrive che il francese al momento di uscire dal campo, ha accusato il brasiliano di non “passargli il pallone” dandogli anche del “”. Ad immortalare il tutto Canal+. È successo durante Psg-Montpellier, vinta dai parigini 2-0 con i gol di Gueye e Draxler. Al momento di lasciare il campo all’88’, con il risultato già in cassaforte,si siede accanto a Gueye e fa un commento. “Questo ...

Volano letteralmente gli stracci al Psg. Eclatante quanto affermato da Mbappé contro Neymar. Non è un mistero che i due top player del Paris Saint-Germain non ...