Verso Juventus-Sampdoria | i gol più belli degli ultimi tre anni

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 25 settembre 2021) Decide la doppietta di Ronaldo È il 29 dicembre 2018,si affrontano all’Allianz Stadium, per il match di andata di Serie A. È la prima stagione di Cristiano Ronaldo nel campionato italiano e la prima gara contro i blucerchiati in carriera, ma ci mette solo 2 minuti per andare a segno. Splendida apertura di Dybala da destra, che trova CR7 dal lato opposto del campo. Il portoghese dal limite dell’area si sposta il pallone sul destro e conclude non con particolare potenza, ma con estrema precisione alle spalle di Audero. La partita termina poi 2-1, dopo i rigori di Quagliarella e Ronaldo, che mette a segno la doppietta personale. La punizione di Caprari non perdona Massimiliano Allegri, allenatore dellaIl match di ritornodella stagione 2018/2019 ...