Turchia | vittoria netta per l’Adana di Montella | in gol anche Balotelli

(Di sabato 25 settembre 2021) Marioancora in gol conDemirspor. La squadra di Vincenzoha sconfitto il Gaziantep 4-0 nella sfida valida per il campionato turco. L’attaccante italiano ha siglato la rete del 3-0, prima di essere sostituito.Demirspor infila così il terzo risultato utile: due vittorie e un pareggio per un totale di nove punti in classifica. SportFace.

Mario Balotelli ancora in gol con l'Adana Demirspor. La squadra di Vincenzo Montella ha sconfitto il Gaziantep 4-0 nella sfida valida per il campionato turco. L'attaccante italiano ha siglato la rete ... Il bomber dell'Adana Demirspor, in gol anche contro il Gaziantep, si è prodotto in un inchino per ringraziare i suoi tifosi.