Superbike a Jerez | Rinaldi cerca il bis in vetta è duello

Advertising

corsedimoto : ORARI TV - Ecco come e dove seguire lo show Superbike a Jerez, oggi la prima sfida del week end. Toprak vs Rea, sar… - fmimolise : SBK, GP di Spagna a Jerez: Rea il più veloce nelle libere: Nel finale Jonny piazza la zampata decisiva e precede Ri… - TonyNinja636 : RT @Kawasaki_Italia: ?? IL GP di Spagna questo weekend è a #Jerez: è il decimo round di un Mondiale Superbike ancora tutto da scrivere dove… - MoliPietro : RT @periodicodaily: Superbike: la giornata di prove libere a Jerez #Superbike #Jerez @RiccardoTrullo - infoitsport : Superbike, Jerez: prove libere a Rea, gran passo di Rinaldi. Tutti i tempi -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Jerez

Corriere dello Sport

La SBK rimane nella penisola iberica, spostandosi dalla Catalogna all'Andalusia, da Barcellona aDe La Frontera, per altre 3 gare del Mondiale. Fin dalle prime libere di ieri si rinnova il duello iridato in vetta tra Razgatlioglu e Rea. Il turco della Yamaha infatti guida le FP1 davanti all'...DIRETTA SBK 2021/: Jonathan Rea domina la FP2 a! Gp Spagna 2021 Lasi è rimessa in moto solamente dopo la metà di maggio dopo un inverno che è durato a lungo causa Covid, ma ...Fin dalle prime libere di ieri si rinnova il duello iridato in vetta tra Razgatlioglu e Rea. Il turco della Yamaha infatti guida le FP1 davanti all’azzurro della Ducati Michael Ruben Rinaldi, mentre c ...Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio di Spagna, decimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Superbike 2021. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, verranno ...