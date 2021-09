Sotto a chi attacca. La sfida in 5 duelli, da Dumfries e Gosens a Dzeko e Zapata (Di sabato 25 settembre 2021) Tecnici che poco si amano, centravanti che tanto duellano (pure sul mercato). E ancora portieri che si intrecciano, centrali che battagliano, esterni che sfrecciano: Inter - Atalanta è un inno alla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021) Tecnici che poco si amano, centravanti che tanto duellano (pure sul mercato). E ancora portieri che si intrecciano, centrali che battagliano, esterni che sfrecciano: Inter - Atalanta è un inno alla ...

Advertising

BentivogliMarco : Bisogna riaprire la discussione sul lavoro nero e il lavoro povero e non confonderli. Un mio intervento su… - sportli26181512 : Sotto a chi attacca. La sfida in 5 duelli, da Dumfries e Gosens a Dzeko e Zapata: Inter-Atalanta, sotto a chi attac… - ilteamdeipali1 : Scusate io vorrei sapere chi è che regge il confronto con questa ragazza, a me mi mette l’auto stima sotto i piedi… - pborghilivorno : #controcorrente Possono degli ufficiali dei carabinieri cercare di capire una mafia che tiene sotto scacco il paese… - daylightsIwt : @noviaderugge mi sto pisciando sotto ma poi chi ja rt HHAJAHAH -