Romain Grosjean | ufficiale l’accordo con Andretti Autosport

(Di sabato 25 settembre 2021) Dopo le mille voci, arriva finalmente l’ufficialità.ha firmato conper la stagione IndyCar 2022. Il francese ex di F1 guiderà la Dallara a motore Honda numero 28, al posto di Ryan Hunter-Reay. “Siamo felici di dare il benvenuto anella nostra famiglia“, ha detto Michael. “La sua grande esperienza sarà di beneficio assieme alla nostra già forte lineup. Siamo inoltre entusiasti di continuare la nostra partnership con DHL, una delle sponsorizzazioni più lunghe e fruttuose del paddock. Puntiamo ad avere successo dentro e fuori la pista“.: obiettivo titolo con? La mossa diè significativa. Il francese è entrato quest’anno in punta di ...

L'annuncio era nell'aria, ma ora è arrivata l'ufficialità: dal 2022,entrerà a far parte del team Andretti Autosport. Un trasferimento già ipotizzato fortemente qualche settimana fa dal portale The Racer . La conferma è arrivata con un video postato ...Si schianta all'ingresso della pitlane con una Honda Civic Type - R, sorpassa al Cavatappi gli avversari e si sente 'un po' come Zanardi' rimontando fino alla terza posizione.questo fine settimana ha dato spettacolo a Laguna Seca e i video che lo vedono protagonista sono subito diventati virali di Giulia Toninelli N on ci sono dubbi:questo ...Marco Cortesi Si confermano tutte le attese della vigilia riguardo al mercato dell’IndyCar 2021, Almeno per quanto riguarda il suo prezzo più pregiato, Romain Grosjean.La carriera di Romain Grosjean è destinata a proseguire. Il pilota nato a Ginevra, che sta disputando quest'anno il campionato Indycar con il team Dale Coyne Racing, passerà a partire dalla prossima s ...