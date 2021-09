Riscatto laurea gratis, la proposta di Tridico (Inps): così si incentivano gli studi (Di sabato 25 settembre 2021) Fra i problemi pensionistici dei giovani, oltre quello di "salari bassi che significano un assegno più basso in futuro" c'è quello di "entrare tardi nel mondo del lavoro perché per fortuna studiano": perciò "permettiamo il Riscatto gratuito della laurea a fini pensionistici" per incentivarli nei loro studi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 settembre 2021) Fra i problemi pensionistici dei giovani, oltre quello di "salari bassi che significano un assegno più basso in futuro" c'è quello di "entrare tardi nel mondo del lavoro perché per fortunaano": perciò "permettiamo ilgratuito dellaa fini pensionistici" per incentivarli nei loro. L'articolo .

