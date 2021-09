Pontedera-Aquila Montevarchi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pontedera-Aquila Montevarchi, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 settembre alle ore 17:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a SkyGo e Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 settembre alle ore 17:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa SkyGo e Eleven Sports. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera Aquila Calcio Serie A, B e C: le partite delle toscane, delle umbre e dello Spezia ...alle 20.30 Serie C Ancona Matelica - Lucchese Sabato 25 settembre alle 14.30 Carrarese - Fermana Sabato 25 settembre alle 14.30 Grosseto - Gubbio Sabato 25 settembre alle 17.30 Pontedera - Aquila ...

Calcio D, Rimini - Progresso: turnover biancorosso oggi in coppa ... Scarpa di Collegno (assistenti Rainieri di Milano e Consonni di Treviglio), Carrarese - Fermana: Ubaldi di Roma 1 (Iacovacci di Latina e Tchato di Aprilia), Pontedera - Aquila Montevarchi: Baratta ...

Aquila, doppio derby Pontedera poi Siena LA NAZIONE Montevarchi, gran duello a Pontedera I rossoblù giocano al Mannucci contro la squadra locale, nel campo che in questo periodo ospita le gare in casa dei valdarnesi ...

Ancona Matelica, tutto sull’avversario della Lucchese Il 15 giugno scorso è stato raggiunto l’accordo tra l’Unione Sportiva Anconitana e il Matelica, con il consenso del Comune di Ancona e della delegazione della tifoseria. Viene intrapreso l’iter da par ...

