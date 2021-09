“Ne usciremo migliori”, e invece no: in tre scappano dal pub senza pagare il conto. La risposta dell’esercente (Di sabato 25 settembre 2021) Sono fuggiti da un pub senza pagare il conto, ingannando i gestori con la scusa di dover fumare una sigaretta. E’ quanto accaduto in un locale di Padova, la Busa dei Briganti, dove tre giovani hanno deciso di darsela a gambe e non saldare il conto di quanto consumato. Ma i fuggitivi hanno fatto i conti senza l’oste, e mai come stavolta il famoso detto è particolarmente azzeccato. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti ripreso i tre giovani in fuga, come riporta anche il TgCom 24. I proprietari del locale hanno quindi deciso di pubblicare le foto, opportunamente pixelate, sui social. I gestori hanno lanciato un ultimatum, ovvero tre giorni di tempo per saldare il conto prima di ricorrere alla denuncia. LEGGI ANCHE => Guai per Dodi Battaglia, il cantante a ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 25 settembre 2021) Sono fuggiti da un pubil, ingannando i gestori con la scusa di dover fumare una sigaretta. E’ quanto accaduto in un locale di Padova, la Busa dei Briganti, dove tre giovani hanno deciso di darsela a gambe e non saldare ildi quanto consumato. Ma i fuggitivi hanno fatto i contil’oste, e mai come stavolta il famoso detto è particolarmente azzeccato. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti ripreso i tre giovani in fuga, come riporta anche il TgCom 24. I proprietari del locale hanno quindi deciso di pubblicare le foto, opportunamente pixelate, sui social. I gestori hanno lanciato un ultimatum, ovvero tre giorni di tempo per saldare ilprima di ricorrere alla denuncia. LEGGI ANCHE => Guai per Dodi Battaglia, il cantante a ...

