Mette a segno rapina in tabaccheria di Napoli, arrestato (Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lunedì scorso, armato di coltello, aveva messo a segno una rapina in una tabaccheria di via Riviera di Chiara. Ieri, grazie alle descrizioni del proprietario e anche alle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato arrestato. Il rapinatore, travisato con casco e mascherina, era riuscito a portare via mille euro. Il titolare, grazie ad una denuncia al commissariato San Ferdinando, aveva subito fatto scattare le indagini. I poliziotti, con il supporto di personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, sono riusciti ad identificare il presunto rapinatore intercettato, ieri mattina, in corso Malta a bordo di un motociclo. Alla vista degli agenti ha tentato di darsi alla fuga, nonostante gli fosse stato intimato ...

Mette a segno rapina in tabaccheria di Napoli, arrestato - Campania Agenzia ANSA

