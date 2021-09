Kerem Bürsin e l'amore per Hande Ercel: "Voglio poter vivere liberamente con la persona che ho scelto" (Di sabato 25 settembre 2021) A volte la finzione può andare oltre ogni previsione e diventare una meravigliosa realtà: è esattamente quanto accaduto a Kerem Bürsin e Hande Ercel , che dal set della fortunata serie turca '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 settembre 2021) A volte la finzione può andare oltre ogni previsione e diventare una meravigliosa realtà: è esattamente quanto accaduto a, che dal set della fortunata serie turca '...

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bürsin A 'Verissimo' Kerem Bürsin: 'Hande Erçel è la persona che ho scelto' Tanti gli ospiti di oggi nel pomeriggio del 25 settembre, tra i quali ha destato stupore, attesa e gioia Kerem Bürsin . L'attore turco, nonché il volto di Serkan Bolat in Love is in the Air , atteso ...

