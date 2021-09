Inter-Atalanta 2-2: voti, highlights e tabellino, spettacolo a San Siro (Di sabato 25 settembre 2021) Inter-Atalanta 2-2: voti, highlights e tabellino. Gasperini sfiora il colpaccio ma Inzaghi recrimina per il rigore di Dimarco sulla traversa Inter-Atalanta 2-2: alla fine saranno scontenti tutti ma non il pubblico perché per ora questa è nettamente la partita più bella vista in serie A da quanto è iniziato il campionato. La squadra di Inzaghi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021)2-2:. Gasperini sfiora il colpaccio ma Inzaghi recrimina per il rigore di Dimarco sulla traversa2-2: alla fine saranno scontenti tutti ma non il pubblico perché per ora questa è nettamente la partita più bella vista in serie A da quanto è iniziato il campionato. La squadra di Inzaghi L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1??1?? nerazzurri che scenderanno in campo contro l’Atalanta Powered by @VolvoCarIT - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? È online il magazine di #InterAtalanta: tanti contenuti esclusivi per arrivare pronti al… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 23 nerazzurri a disposizione per #InterAtalanta ?? - CalcioDatato : Non è Atalanta se Toloi non ha una posizione media più alta di quella di uno dei centrocampisti, non è Inter se Bar… - menendezES9 : RT @SerieA: Triplice fischio??: pareggio tra @Inter e @Atalanta_BC, partita ricca di gol ed emozioni??, risultato finale: 2??-2?? ! ? #Inter… -