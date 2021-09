Il dopo-Merkel. Su Formiche.net il commento a caldo dei risultati (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa cambierà in Germania e in Europa con il voto tedesco del 26 settembre? Mai come stavolta il risultato è incerto, le possibili coalizioni sono in un frullatore di colori, leader, orientamenti geopolitici. Per analizzare il risultato a caldo, Formiche organizza un live talk con Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino di Repubblica e autrice del libro “L’inattesa”, una biografia politica di Angela Merkel (Mondadori); e Sergio Fabbrini, ordinario di Scienza politica e Relazioni internazionali e direttore del dipartimento di Scienze politiche alla LUISS Guido Carli. L’incontro sarà moderato dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli. Appuntamento a martedì 28 settembre, alle 14, sulla homepage di Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche. Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) Cosa cambierà in Germania e in Europa con il voto tedesco del 26 settembre? Mai come stavolta il risultato è incerto, le possibili coalizioni sono in un frullatore di colori, leader, orientamenti geopolitici. Per analizzare il risultato aorganizza un live talk con Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino di Repubblica e autrice del libro “L’inattesa”, una biografia politica di Angela(Mondadori); e Sergio Fabbrini, ordinario di Scienza politica e Relazioni internazionali e direttore del dipartimento di Scienze politiche alla LUISS Guido Carli. L’incontro sarà moderato dal direttore di.net Giorgio Rutelli. Appuntamento a martedì 28 settembre, alle 14, sulla homepage di.net e sulla pagina Facebook di

