GP Russia, qualifiche: a Sochi la pole position è di Norris, Sainz secondo!

Sochi: tra pioggia, speranze e cronometro. Dopo la cancellazione della Libere 3, il GP Russia ha mandato in pista le qualifiche che hanno scritto la griglia di partenza in questo nuovo appuntamento della Formula Uno. In terra russa, la pole position della gara di domani è andata a Lando Norris su McLaren, mentre al secondo posto si è piazzato Carlos Sainz su Ferrari. Terzo Geroge Russell su Williams a chiudere il podio virtuale. Solo quarto Lewis Hamilton su Mercedes. Un terzetto davvero insolito.

Ecco la clamorosa griglia di partenza del Gran Premio di Russia:
OS. PILOTA TEAM TEMPO
1 L. Norris (B) McLaren 1'41?993
2 C. Sainz (B) Ferrari 1'42?510

