"Gli italiani senza documenti in regola devono lasciare il Regno Unito" (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - “I cittadini europei che non hanno ottenuto uno status di permesso di soggiorno devono iniziare a fare le valigie”, avverte in un'intervista a la Repubblica Kevin Foster, vice ministro dell'Interno con delega all'immigrazione e vice della titolare del dicastero, Priti Patel, indicata anche come “la falca”, perché “i cittadini britannici ci hanno chiesto così (con la Brexit, ndr), ma farebbe lo stesso il governo italiano verso coloro che non hanno il diritto di rimanere o che hanno commesso reati”. Ora, dice Foster, “ci aspettiamo che queste persone, rimaste illegalmente nel Regno Unito, se ne vadano volontariamente. Altrimenti, le forze di sicurezza (Immigration Enforcement) faranno in modo di assicurare la loro partenza”. Ma quante persone di 145mila domande rifiutate, 94.300 ritirate e 84.300 invalide sono ancora illegalmente ... Leggi su agi (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - “I cittadini europei che non hanno ottenuto uno status di permesso di soggiornoiniziare a fare le valigie”, avverte in un'intervista a la Repubblica Kevin Foster, vice ministro dell'Interno con delega all'immigrazione e vice della titolare del dicastero, Priti Patel, indicata anche come “la falca”, perché “i cittadini britannici ci hanno chiesto così (con la Brexit, ndr), ma farebbe lo stesso il governo italiano verso coloro che non hanno il diritto di rimanere o che hanno commesso reati”. Ora, dice Foster, “ci aspettiamo che queste persone, rimaste illegalmente nel, se ne vadano volontariamente. Altrimenti, le forze di sicurezza (Immigration Enforcement) faranno in modo di assicurare la loro partenza”. Ma quante persone di 145mila domande rifiutate, 94.300 ritirate e 84.300 invalide sono ancora illegalmente ...

