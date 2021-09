Formazioni ufficiali Como-Benevento, Serie B 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Como-Benevento, match valido per la sesta giornata di Serie B 2021/2022. Inizio di campionato complicato per il Como, ancora a caccia della prima vittoria. Molto meglio i campani, che di vittorie ne hanno ottenute tre e stazionano al quarto posto della classifica. Vincere oggi potrebbe significare molto nella lotta per la promozione, anche se è ancora presto. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. Como: Gori, Iovine, Parigini, Bellemo, Arrigoni, Scaglia, Varnier, Cerri, Vignali, Cagnano, Gliozzi. Benevento: Paleari, Letizia, Elia, Tello, Lapadula, Glik, Foulon, Ionita, Viviani, Barba, Brignola. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi, match valido per la sesta giornata di. Inizio di campionato complicato per il, ancora a caccia della prima vittoria. Molto meglio i campani, che di vittorie ne hanno ottenute tre e stazionano al quarto posto della classifica. Vincere oggi potrebbe significare molto nella lotta per la promozione, anche se è ancora presto. Di seguito le sceltedei due tecnici.: Gori, Iovine, Parigini, Bellemo, Arrigoni, Scaglia, Varnier, Cerri, Vignali, Cagnano, Gliozzi.: Paleari, Letizia, Elia, Tello, Lapadula, Glik, Foulon, Ionita, Viviani, Barba, Brignola. SportFace.

