DAZN, problemi con la piattaforma streaming? Come fare per avere un mese gratis (Di sabato 25 settembre 2021) DAZN e i suoi disservizi sono ormai comuni tra gli appassionati di sport, ma stavolta gli spettatori danneggiati avranno diritto a un rimborso cospicuo, sia che abbiano segnalato il malfunzionamento, sia in caso contrario. Il mea culpa di DAZN Giovedì 23 settembre, alcuni utenti, regolarmente abbonati a DAZN, per 35 minuti non hanno potuto vedere la partita per la quale hanno, a tutti gli effetti, profumatamente pagato. Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, i due posticipi con fischio d'inizio alle 18.30 della quinta giornata di serie A, per circa mezz'ora non sono stati raggiungibili, a causa dell'errore 10000, annunciato da una frustrante schermata nera, così diversa dall'aspettativa di una partita di calcio. L'azienda non ha negato il disservizio, anzi l'ha annunciato molto onestamente, correndo subito ai ...

MatteoPedrosi : Cara #DAZN, se il servizio non è migliorabile (e pare non lo sia, ogni volta ce n’è una) non sarebbe il caso di riv… - ImpieriFilippo : RT @Dondolino72: @carlo_goodlife @FrancescaBilio ...però allora spiegami una cosa. A parità di copertura (fissa o mobile) perché #PrimeVide… - SalvoImprevist5 : Ma è vero che #Dazn rimborsa gli utenti che hanno avuto problemi durante #SampdoriaNapoli ? No perché di sto passo… - Aquila612 : #DAZN anche oggi avete dei problemi tecnici avete rotto er c…..zzzo - enzo720517 : Non ci posso credere, la partita viene trasmessa su @SkySport. Si potrà vedere il FullHD e senza problemi di trasmissione @DAZN_IT #JuveSamp -