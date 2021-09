Casertana | ora è ufficiale | Gianluca Sansone è rossoblu

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di aver ingaggiato il calciatore. Con il classe 1987, il clubpiazza un colpo importante nel reparto offensivo. Attaccante di assoluto spessore, perparla una carriera fatta di maglie importanti e di tanta serie A e B con Torino, Sassuolo, Sampdoria, Bologna, Bari e Novara. Arriva indopo aver indossato lo scorso anno la maglia del Casarano. “Arrivo in una piazza importante che trasmette gli stimoli giusti a un calciatore. Non conta il passato, quello che sei stato e quello che hai fatto. Questa è una categoria dura e un girone tosto. Il più difficile di tutta la serie D. Sono due anni che disputo questo campionato e conosco le insidie che nasconde. Conta avere il giusto ...

