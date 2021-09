Bianchi scommette sulla scuola | “E’ il terreno su cui si gioca la partita del prossimi anni Bisogna andare oltre il concetto di ‘900”

(Di sabato 25 settembre 2021) "Oggi è quanto mai necessario parlare di economia civile, soprattutto dopo un periodo di crisi economica e finanziaria, ma anche dopo una terribile pandemia. La globalizzazione, infatti, ci ha insegnato a condividere le responsabilità tra i vari popoli. Proprio per questo abbiamo bisogno di un'economia civile, quindi di un modello economico dell'inclusione, della cittadinanza, dell'appartenenza e della partecipazione. Un'economia, insomma, portata avanti da milioni di cittadini che ritengono il loro agire quotidiano come la vera economia del Paese". L'articolo .

La Stampa

Lo ribadisce il Ministro Patrizionell'anno in cui la scuola torna in presenza e, dopo due anni di Covid e Dad, su una nuova normalità. Ma il presidente della Fondazione Gimbe, Nino ...I loro rossi,, rosati, hanno superato brillantemente la prova del gusto di alti sommelier internazionali. E' oro, argento e platino quello che luccica nel palmarès di Siddùra.In classe senza mascherina, ma con tutti gli studenti immunizzati, 'non e' un azzardo ma un obiettivo'. Lo ribadisce il Ministro Patrizio ...Home Lifestyle e benessere Covid-19, Bianchi: “obiettivo via mascherina se tutti vaccinati” n classe senza mascherina, ma con tutti gli studenti immunizzati, “non è un azzardo ma un obiettivo”. Lo rib ...