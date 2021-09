Anzio, agguato a Corso Italia: spari in strada, gambizzato un uomo (Di sabato 25 settembre 2021) Colpi di pistola ieri sera ad Anzio, dove in una delle maggiori piazze di spaccio, Corso Italia, un uomo stato raggiunto da due colpi di pistola che lo hanno ferito alla coscia sinistra. Vittima dell’agguato uno straniero, un uomo di 41 anni di origine tunisina: si tratta di un pluripregiudicato immediatamente socCorso dai sanitari del 118 dopo l’agguato e trasportato al pronto socCorso dell’ospedale Riuniti di Anzio, dove è stato sottoposto ad un intervento per rimuovere il proiettile. Leggi anche: Blitz antidroga ad Anzio: arresti e sequestri, ecco tutti i particolari della maxi operazione A sparare qualcuno che sicuramente conosceva il 41enne. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo da parte degli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 settembre 2021) Colpi di pistola ieri sera ad, dove in una delle maggiori piazze di spaccio,, unstato raggiunto da due colpi di pistola che lo hanno ferito alla coscia sinistra. Vittima dell’uno straniero, undi 41 anni di origine tunisina: si tratta di un pluripregiudicato immediatamente socdai sanitari del 118 dopo l’e trasportato al pronto socdell’ospedale Riuniti di, dove è stato sottoposto ad un intervento per rimuovere il proiettile. Leggi anche: Blitz antidroga ad: arresti e sequestri, ecco tutti i particolari della maxi operazione A sparare qualcuno che sicuramente conosceva il 41enne. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo da parte degli ...

Advertising

CorriereCitta : Anzio, agguato a Corso Italia: spari in strada, gambizzato un uomo - roma_e_roma : RT @romatoday: Agguato sul litorale, gambizzato in strada: grave un 41enne. Si indaga per capire chi ha sparato - 79_Alessio : RT @romatoday: Agguato sul litorale, gambizzato in strada: grave un 41enne. Si indaga per capire chi ha sparato - romatoday : Agguato sul litorale, gambizzato in strada: grave un 41enne. Si indaga per capire chi ha sparato… -