Amici news, Deddy non più single? Il cantante racconta tutta la verità (Di sabato 25 settembre 2021) Deddy è di nuovo fidanzato? Questo è quello che si chiedono i fans di Amici e del cantante. Il ragazzo ha appassionato i telespettatori con il suo percorso di studi nel canto intrapreso nel talent ed è tornato a raccontarsi non solo come professionista, ma anche dal punto di vista umano e sentimentale. L'occasione è un'intervista in cui il 18enne risponde al pregiudizio generale di chi pensa che il successo lo abbia cambiato in negativo, e non solo. Perché, poi, si dice grato a Maria De Filippi, in primis per i rimproveri ricevuti dalla conduttrice nella sua carriera avviata al talent. Infine non manca una pronta replica del 18enne alla curiosità generale del momento su una sua presunta nuova fiamma, dopo l'ex compagna ad Amici, Rosa Di Grazia.

