Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 9.35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BENTROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO NELLA CAPITALE PARTITA LA MANIFESTAZIONE DA PIAZZA VITTORIO PER TERMINARE A PIAZZA DELLA REPUBBLICA CON PROBABILI DISAGI ALLA VIABILITA’ E DEVIAZIONI E LIMITAZIONI AL TRASPORTO PUBBLICO NELLE ZONE LIMITROFE POSSIBILI RITARDI ANCHE PER LE LINEE S01 ANAGNINA S04 CENTOCELLE S07 GELA E LA LINEA S09 LAURENTINA DI ASTRAL SEMPRE DISAGI PER IL TRASPORTO PUBBLICO MA PER LAVORI IN CORSO NEL QUADRANTE DI PIAZZA BOLOGNA, QUI ATTIVE VARIAZIONI DI PERCORSO E DI FERMATA PER DIVERSE LINEE BUS, E PER LA LINEA S08 TERMINI-ISTRIA PASSIAMO ALLA VIABILITA’ INIZIAMO SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA, ALTEZZA LAURENTINA MENTRE IN INTERNA SEMPRE CODE ALTEZZA ...