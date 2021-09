Via libera su Huawei P30 Lite alla patch di luglio 2021 in Europa (Di venerdì 24 settembre 2021) L’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 destinato al Huawei P30 Lite è adesso disponibile per gli utenti. Sapevamo che presto o tardi questo giorno sarebbe arrivato, come vi avevamo anticipato in questo articolo dedicato. Non ci sono modifiche che sono state individuate nella build del software, a parte quelle relative alla sicurezza. Come riportato da ‘Huawei Central‘, l’aggiornamento alla versione software EMUI 10.0.0.491 per il Huawei P30 Lite sta per essere lanciato in Europa, pertanto potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima che raggiunga tutti i proprietari. La patch di sicurezza include diverse correzioni per le minacce e le vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio i vostri ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) L’aggiornamento di sicurezza didestinato alP30è adesso disponibile per gli utenti. Sapevamo che presto o tardi questo giorno sarebbe arrivato, come vi avevamo anticipato in questo articolo dedicato. Non ci sono modifiche che sono state individuate nella build del software, a parte quelle relativesicurezza. Come riportato da ‘Central‘, l’aggiornamentoversione software EMUI 10.0.0.491 per ilP30sta per essere lanciato in, pertanto potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima che raggiunga tutti i proprietari. Ladi sicurezza include diverse correzioni per le minacce e le vulnerabilità che potrebbero mettere a rischio i vostri ...

Advertising

peppeprovenzano : Tra le cose fatte al Governo, anche questa. Orgoglioso di aver vinto questa battaglia. Ma ora va resa decennale, pe… - borghi_claudio : @RizzoGiov @_xenio_ Sempre in attesa via libera CTS. Si sono messi in scia anche quelli del PD quindi siamo in buona compagnia - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio delle bollette di luce e gas. #ANSA - Sabrina81853874 : RT @emanuelecerman: @a_meluzzi #Australia: il #governo da il via libera alla #polizia per #sparare sui #manifestati. Il nostro #Cazzola sar… - InterClubIndia : RT @it_inter: #Correa dovrebbe saltare anche l'Atalanta, via libera alla coppia Dzeko-Lautaro GDS -