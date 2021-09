Uomini e donne, Luca Onestini: addio Ivana con “lei” (Di venerdì 24 settembre 2021) Luca Onestini, ex tronista di Uomini e donne, ha davvero voltato pagina e dimenticato la sua ex fidanzata Ivana Mrazova? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa è stato lasciato dalla modella ceca, ma è riuscito. consolarsi in poco tempo, come già accaduto quattro anni fa quando è stato piantato da Soleil Sorgé… Chi è la sua nuova fiamma? Luca Onestini ha ritrovato il sorriso. L‘ex tronista Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 24 settembre 2021), ex tronista di, ha davvero voltato pagina e dimenticato la sua ex fidanzataMrazova? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip alcuni mesi fa è stato lasciato dalla modella ceca, ma è riuscito. consolarsi in poco tempo, come già accaduto quattro anni fa quando è stato piantato da Soleil Sorgé… Chi è la sua nuova fiamma?ha ritrovato il sorriso. L‘ex tronista Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Guardate questo video, vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo St… - DPCgov : ??????????????#23settembre Oggi è San Pio: patrono dei volontari di #protezionecivile. Una ricorrenza importante che of… - Tg3web : Le donne afgane non si lasciano imbrigliare dai nuovi governanti e lottano per l'istruzione. Lo studio è un imperat… - ClaudiaClalenz : RT @CottarelliCPI: Ispettorato nazionale lavoro: nel 2020 il 77% dei neogenitori dimissionari sono donne, quasi tutte dimesse per difficolt… - MicheleMader : @teoxandra @carloemme50 Dicono che ci deve essere parità di retribuzione tra uomini e donne? -