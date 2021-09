Tale e Quale Show 11, seconda puntata: vincono ancora I Gemelli di Guidonia nei panni dei Bee Gees (Di sabato 25 settembre 2021) E’ appena terminata la seconda puntata della undicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che vede 11 personaggi famosi cimentarsi in una performance nei panni dei più importanti artisti nazionali e internazionali. Dopo la vittoria dei Gemelli di Guidonia della scorsa puntata, che hanno interpretato il brano Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, questa sera i membri della giuria composta dalla veterana Loretta Goggi, da Giorgio Panariello, da Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice speciale, ovvero il comico Vincenzo De Lucia, hanno decretato come vincitori della puntata nuovamente i Gemelli di Guidonia, che hanno entusiasmato il ... Leggi su isaechia (Di sabato 25 settembre 2021) E’ appena terminata ladella undicesima edizione di, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che vede 11 personaggi famosi cimentarsi in una performance neidei più importanti artisti nazionali e internazionali. Dopo la vittoria deididella scorsa, che hanno interpretato il brano Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, questa sera i membri della giuria composta dalla veterana Loretta Goggi, da Giorgio Panariello, da Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice speciale, ovvero il comico Vincenzo De Lucia, hanno decretato come vincitori dellanuovamente idi, che hanno entusiasmato il ...

