Supplenze 2021: chi partecipa a secondo e terzo turno? I dubbi dei docenti

Supplenze docenti 2021: l'algoritmo che assegna con sistema informatizzato le cattedre al 31 agosto o 30 giugno 2022, sulla base delle scelte operate dagli iscritti in GaE e GPS entro il 21 agosto funziona correttamente? I dubbi dei nostri lettori, ancora senza incarico nonostante la buona posizione in graduatoria rispetto a colleghi con punteggio inferiore.

