Sheriff Tiraspol, una squadra da Champions (Di sabato 25 settembre 2021) Lo stadio da 14mila posti si chiama Sheriff. E così il complesso sportivo che avvolge l'impianto. A costruirlo, una ditta, Sheriff, che è poi lo stesso nome di una catena di supermercati, pure di un'azienda di telefonia mobile e fissa, di tre depositi di petrolio, di un parcheggio, un hotel e pure una tv. Nella Champions League di settembre, con tutte le grandi d'Europa che affilano le armi del motore, prende un posto a sedere anche lo Sheriff Tiraspol, inserito … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

infoitsport : Sheriff Tiraspol si prepara anche per l’Inter: poker in casa ma contro l’ultima della classe - AndreaInterNews : RT @internewsit: Sheriff Tiraspol si prepara anche per l'Inter: poker in casa ma contro l'ultima della classe - - internewsit : Sheriff Tiraspol si prepara anche per l'Inter: poker in casa ma contro l'ultima della classe - - minutulsiscorul : Equal pay in USA, Pep Guardiola nervos pe suporteri, Sheriff Tiraspol , Messi schimbat in minutul 75.… - cavs1899 : @farted94 Immagina se vincono meno di 5-0 in casa contro lo Sheriff Tiraspol -

Ultime Notizie dalla rete : Sheriff Tiraspol Leicester è un'inversione di tendenza rispetto al recente modesto cammino europeo del Napoli Ma siccome Napoli a livello calcistico è più o meno rilevante come lo Sheriff Tiraspol, adesso il capitano Dreyfus è tornato dove gli compete, perfettamente calato in una realtà che è la propria. Il ...

In Champions la Transnistria esiste eccome Lo Sheriff di Tiraspol partecipa come squadra moldava, ma in realtà la città è il capoluogo della regione che si è autoproclamata indipendente dopo il crollo dell'Urss senza essere riconosciuta dalla ...

Sheriff Tiraspol, una squadra da Champions | il manifesto Il Manifesto Lo Shakhtar batte la Dinamo Kiev e vince la Supercoppa ucraina, primo titolo per De Zerbi Con una doppietta di Traoré e un gol di Patrick, lo Shakhtar batte 3-0 la Dinamo Kiev di Lucescu e vince la Supercoppa ucraina. Per Roberto De Zerbi è il primo trofeo alla guida della squadra di Donet ...

Sheriff Tiraspol si prepara anche per l’Inter: poker in casa ma contro l’ultima della classe In attesa delle trasferte in casa di Real Madrid e Inter, continuano gli “allenamenti” in Moldavia. POKER CASALINGO – Lo Sheriff Tiraspol non delude nella sfida interna contro il fanalino di coda Flor ...

