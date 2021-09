Seve | la recensione | scoprire l' uomo dietro il campione | l' omaggio a Severiano Ballestreros

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ladi, documentario suldi golf spagnolorianodisponibile da oggi su Rakuten TV. Un documentario che è un'appassionante storia di vita e di sport. Il ritratto diriano, come anticipa la nostradi, disponibile da oggi su Rakuten TV, sarà apprezzato dai seguaci del golf, ma è fruibile anche da chi di green, ferri e bogey non ne sa proprio niente. Lontano dagli stereotipi dei campioni dediti a lusso e vizi,rianonon ha mai dimenticato le sue umili origini. La spinta a dedicarsi anima e corpo al golf è nata proprio dall'esigenza di aiutare la sua numerosa famiglia seguendo le orme dello zio Ramon Sota e dal ...

