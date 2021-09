Replica Una Vita in streaming, puntata del 24 settembre 2021 | Video Mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuovo appuntamento oggi venerdì 24 settembre 2021, con la soap spagnola Una Vita. Nella puntata odierna Bellita, disponendo di molto tempo libero, decide di impiegarlo in lavori di ristrutturazione. Servante crea un’imitazione della spilla di Jacques e la offre a Casilda e Jacinto. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’intera puntata trasmessa da Canale 5 in Replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. L'articolo Replica Una Vita in streaming, puntata del 24 settembre 2021 Video Mediaset Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di venerdì 24 settembre 2021) Nuovo appuntamento oggi venerdì 24, con la soap spagnola Una. Nellaodierna Bellita, disponendo di molto tempo libero, decide di impiegarlo in lavori di ristrutturazione. Servante crea un’imitazione della spilla di Jacques e la offre a Casilda e Jacinto. Ecco ilper rivedere l’interatrasmessa da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui. L'articoloUnaindel 24Fatti di Gossip.

Advertising

fanpage : “Questa nella foto sono io. No, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, non sono… - LauraCarrese : RT @fracchio_2: Vespa, dopo aver censurato e chiuso bruscamente il collegamento, dopo qualche istante, per graziosissima concessione, conc… - leomont1973 : @zielulife2 @TutelaMagliaNA Odio vedere queste maglie in giro. Chi le indossa pensa di identificarsi con il vero ti… - CarloCostelli : RT @fanpage: “Questa nella foto sono io. No, non me la sono andata a cercare, non sono mai, mai, mai stata aggressiva, non sono mai stata u… - Dissidia31059 : @fdragoni L'informazione tipo TG1, tre argomenti tre sparati a nastro. Emergenza sanitaria (?) cambiamento climatic… -