Quirinale: Meloni, 'non vogliono Draghi per paura del voto' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "Letta sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e meglio sarà". Lo dice Giorgia Meloni a la Stampa. Per Draghi al Quirinale "nessuno ci lavora: andare a votare sarebbe una buona notizia, ma sono l'unica a pensarla così", spiega la leader di FdI. Berlusconi al Quirinale andrebbe bene? "Non mi pare abbia quotazioni altissime. Bisogna ragionare tutti insieme su un profilo non di parte: il presidente della Repubblica deve fare rispettare le regole, più è slegato da storie personali e più ci riesce", risponde Meloni che su un bis di Mattarella chiarisce: "Non sono d'accordo. A parte che non corrisponde a questo profilo, e che lui stesso non vuole farlo, sarebbe un altro segnale di una politica che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set (Adnkronos) - "Letta sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e meglio sarà". Lo dice Giorgiaa la Stampa. Peral"nessuno ci lavora: andare a votare sarebbe una buona notizia, ma sono l'unica a pensarla così", spiega la leader di FdI. Berlusconi alandrebbe bene? "Non mi pare abbia quotazioni altissime. Bisogna ragionare tutti insieme su un profilo non di parte: il presidente della Repubblica deve fare rispettare le regole, più è slegato da storie personali e più ci riesce", rispondeche su un bis di Mattarella chiarisce: "Non sono d'accordo. A parte che non corrisponde a questo profilo, e che lui stesso non vuole farlo, sarebbe un altro segnale di una politica che ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Meloni, 'non vogliono Draghi per paura del voto'... - Giacinto_Bruno : RT @LaStampa: Meloni: “Non vogliono Draghi al Quirinale perché hanno paura di tornare al voto” - eia58 : RT @allegra134: Meloni: “Non vogliono Draghi al Quirinale perché hanno paura di tornare al voto” https://wwwNON OSO IMMAGINARE COSA NE FARE… - SclipPierluigi : @LaStampa Draghi è indispensabile per risollevare il paese Cara meloni. Non lo vogliono al quirinale perché serve l… - Giokin2 : RT @tempoweb: #Letta al Quirinale: il patto segreto tra il #Pd e la #Meloni #fratelliditalia #politica #22settembre #iltempoquotidiano htt… -