Mondiale ogni due anni | anche l’ECA si oppone | “Serve il consenso dei club”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Ieuropei hanno rimproverato la FIFA in merito al piano di disputare Mondialidue. Il presidente dell”EuropeanAssociation, Al Khelaifi, ha accusato l’organo di governo(il presidente della FIFA GiInfantino) di aver violato gli obblighi legali con la sua fretta di rivedere radicalmente lo sport e ottenere un maggiore controllo. “ha quindi seguito con grave preoccupazione e allarme il lancio da parte della FIFA di campagne di pubbliche relazioni attive”, ha affermatoin una dichiarazione all’Associated Press, “apparentemente cercando di promuovere l’IMC attraverso le riforme, in particolare l’introduzione di un programma biennale Coppa del Mondo”.Poi proseguono: “A parte la notevole mancanza di una ...

Anche l'ECA si scaglia contro la nuova idea della FIFA di riformare il calcio e portare un Mondiale biennale Il progetto della FIFA di riformare il calcio e portare il Mondiale ogni due anni non piace quasi a nessuno e, dopo la UEFA, anche l'ECA ha deciso di puntare il dito contro questa idea attraverso ...