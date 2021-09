“Mi piace una persona qui dentro”. GF Vip, Ainett Stephens lo confessa a tutti: “Mi fa un effetto…” (Di venerdì 24 settembre 2021) Iniziano a farsi sentire i giorni di astinenza all’interno della casa del GF Vip. Come abbiamo già raccontato, all’interno della casa sembra oramai certo una bella cotta tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due nelle ultime ore si sono lasciati andare a un vero e proprio bacio. Ebbene, finalmente è accaduto: nella casa del GF le temperature iniziano ad alzarsi. Tanti i segnali, tra complicità e attenzioni. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù non poteva che scappare un bacio, anzi, diversi baci sotto le lenzuola. E dopo la conferma dell’avvicinamento tra i due data dallo stesso ‘GF Vip 6’ sulle tenerezze scambiate tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, oggi anche il video che mostrerebbe tutto quello che è accaduto prima del “buongiorno pieno di affettuose attenzioni”. Ma non è finita, in mancanza di un partner ‘pronto’ si iniziano a fare le prime confessione, forse con la speranza ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Iniziano a farsi sentire i giorni di astinenza all’interno della casa del GF Vip. Come abbiamo già raccontato, all’interno della casa sembra oramai certo una bella cotta tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due nelle ultime ore si sono lasciati andare a un vero e proprio bacio. Ebbene, finalmente è accaduto: nella casa del GF le temperature iniziano ad alzarsi. Tanti i segnali, tra complicità e attenzioni. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù non poteva che scappare un bacio, anzi, diversi baci sotto le lenzuola. E dopo la conferma dell’avvicinamento tra i due data dallo stesso ‘GF Vip 6’ sulle tenerezze scambiate tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, oggi anche il video che mostrerebbe tutto quello che è accaduto prima del “buongiorno pieno di affettuose attenzioni”. Ma non è finita, in mancanza di un partner ‘pronto’ si iniziano a fare le prime confessione, forse con la speranza ...

Advertising

ricpuglisi : Mi piace @OttoemezzoTW perché è una trasmissione politicamente neutrale - raffaellapaita : Non so se mi piace di più ascoltarti o ridere con te di tutto (sempre e rigorosamente insieme a Silvia). A te che… - StefanoGuerrera : cioè #DaGrande è EPCC ma sulla Rai. Non so se mi piace, forse è troppo presto per dirlo, ma è una ventata d’aria fresca che a Rai1 serviva - AssiElena : RT @Lorenzo62752880: Il green pass non serve a niente. Piace solo ai quei politici che vogliono una società illiberale sul modello cinese… - nonsonosottona : @svrcastjca A ME PIACE UNA RAGAZZA MA ADESSO CHE HO RICOMINCIATO LA SCUOLA MI PIACE ANCORA UN PO’ UNO??????? -