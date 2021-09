Lo Russo: “Pd ha capito errori del 2016” (Di venerdì 24 settembre 2021) La sconfitta del 2016 continua a bruciare nel ricordo del centrosinistra torinese, ma per il suo candidato a Torino 2021 Stefano Lo Russo l’analisi di quanto accaduto ha permesso di rilanciarsi. “Nel 2016 il centrosinistra ha perso le elezioni perchè ha fatto degli errori. Non nego questa cosa, sono stati fatti errori di valutazione e di prospettiva. Questi 5 anni ci hanno insegnato molto, abbiamo capito davvero dove avevamo sbagliato”, ha affermato il candidato Lo Russo, intervenendo alla trasmissione Omnibus su LA7. “Sicuramente abbiamo sbagliato in una mancata interpretazione di quella che era un’esigenza di prossimità e attenzione soprattutto alle persone più in difficoltà – ha spiegato – abbiamo erroneamente creduto che non occuparci di quella cosa non ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 24 settembre 2021) La sconfitta delcontinua a bruciare nel ricordo del centrosinistra torinese, ma per il suo candidato a Torino 2021 Stefano Lol’analisi di quanto accaduto ha permesso di rilanciarsi. “Nelil centrosinistra ha perso le elezioni perchè ha fatto degli. Non nego questa cosa, sono stati fattidi valutazione e di prospettiva. Questi 5 anni ci hanno insegnato molto, abbiamodavvero dove avevamo sbagliato”, ha affermato il candidato Lo, intervenendo alla trasmissione Omnibus su LA7. “Sicuramente abbiamo sbagliato in una mancata interpretazione di quella che era un’esigenza di prossimità e attenzione soprattutto alle persone più in difficoltà – ha spiegato – abbiamo erroneamente creduto che non occuparci di quella cosa non ...

Advertising

nuovasocieta : Lo Russo: “Pd ha capito errori del 2016” - fairyjadz : 'russo sta a morì' esatto prof lei ha capito tutto - burgerlover6942 : di base ancora non ho capito se devo seguire il corso di russo o no - Gianfi15 : @NardiLuisa Ancora non hanno capito che basta l'inglese base e concentrarsi su nuove lingue come arabo, cinese e russo? - Marghe_russo_ : I prelemi hanno già capito che Salemi e Pier stanno solo lasciando passare il tempo e approfittando dell'occasione… -