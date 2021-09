Jane Fonda e Lily Tomlin star della commedia Moving On

(Di venerdì 24 settembre 2021) La coppia composta dafaranno parte del castOn, scritta e diretta da Paul Weitz.reciteranno di nuovo insieme dopo la serie Grace & Frankie in occasione del filmOn, scritto e diretto da Paul Weitz. Il progetto targato Netflix si concluderà con le puntatesettima stagione, le cui riprese sono in corso e si concluderanno all'inizio di novembre. Nel filmOn si racconterà la storia di due amici che si incontrano dopo molto tempo a un funerale e decidono di vendicarsi di un torto subito alcuni decenni prima. Lasarà girata a Los Angeles ...

Ultime Notizie dalla rete : Jane Fonda

