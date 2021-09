Inter - Atalanta, fasce bollenti: Dumfries scalpita. Correa in gruppo (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ultima giornata, Inter e Atalanta hanno segnato complessivamente cinque gol. Quattro di questi sono arrivati dagli esterni titolari: Darmian e Perisic da una parte, Gosens e Zappacosta dall'altra. Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Nell'ultima giornata,hanno segnato complessivamente cinque gol. Quattro di questi sono arrivati dagli esterni titolari: Darmian e Perisic da una parte, Gosens e Zappacosta dall'altra.

