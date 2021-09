Inflazione, Lagarde (BCE): più stabilità nel 2022 perché molti fattori sono temporanei (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, continua a pensare che molti dei fattori trainanti della recente impennata dell’Inflazione nella zona euro siano temporanei e destinati a svanire nel prossimo anno. “Molto (di quello che sta succedendo, ndr) ha a che fare con i prezzi dell’energia” – ha detto in un’intervista con CNBC – Se guardiamo indietro a un anno fa, i prezzi erano bassissimi. Ovviamente sono aumentati e la differenza sta spiegando molta dell’Inflazione che purtroppo le persone stanno vivendo in questo momento”. La numero uno della BCE ha tirato in ballo anche alcuni effetti sull’IVA, citando il maxi-intervento del governo tedesco che aveva tagliato l’IVA durante la fase più acuta della pandemia. “Riteniamo che ci sarà ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – La presidente della Banca Centrale Europea, Christine, continua a pensare chedeitrainanti della recente impennata dell’nella zona euro sianoe destinati a svanire nel prossimo anno. “Molto (di quello che sta succedendo, ndr) ha a che fare con i prezzi dell’energia” – ha detto in un’intervista con CNBC – Se guardiamo indietro a un anno fa, i prezzi erano bassissimi. Ovviamenteaumentati e la differenza sta spiegando molta dell’che purtroppo le persone stanno vivendo in questo momento”. La numero uno della BCE ha tirato in ballo anche alcuni effetti sull’IVA, citando il maxi-intervento del governo tedesco che aveva tagliato l’IVA durante la fase più acuta della pandemia. “Riteniamo che ci sarà ...

