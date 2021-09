Il messaggio di Allegri a Rabiot può cambiare tutto: i dettagli (Di venerdì 24 settembre 2021) Allegri punge Rabiot dopo il successo contro lo Spezia, aspetto che potrebbe ribaltare anche l’assetto tattico della Juventus in vista delle prossime gare. Il tecnico bianconero valuterà anche una nuova alternativa tattica Cattiveria agonista, più determinazione nell’andare al tiro e inserimenti più costanti in zona gol: questo quello che chiede e chiederà Allegri a Rabiot Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 settembre 2021)pungedopo il successo contro lo Spezia, aspetto che potrebbe ribaltare anche l’assetto tattico della Juventus in vista delle prossime gare. Il tecnico bianconero valuterà anche una nuova alternativa tattica Cattiveria agonista, più determinazione nell’andare al tiro e inserimenti più costanti in zona gol: questo quello che chiede e chiederàQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

