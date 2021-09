I Dpcm di Giuseppe Conte erano legittimi “Chi governa non deve fermarsi davanti a nulla”, dice lui (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ giunto il momento atteso da milioni di italiani: la Consulta si è finalmente espressa circa la legittimità dei Dpcm emessi dall’ex Premier Giuseppe Conte. Da oltre un anno e mezzo il Governo – Conte bis prima e Draghi poi – ha legiferato attraverso Dpcm, ovvero Decreti emanati direttamente da Palazzo Chigi senza autorizzazione da L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 24 settembre 2021) E’ giunto il momento atteso da milioni di italiani: la Consulta si è finalmente espressa circa latà deiemessi dall’ex Premier. Da oltre un anno e mezzo il Governo –bis prima e Draghi poi – ha legiferato attraverso, ovvero Decreti emanati direttamente da Palazzo Chigi senza autorizzazione da L'articolo proviene da Leggilo.org.

